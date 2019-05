Dinendra Haria/imago Bild: Dinendra Haria/imago

Do 23.05.2019 | 07:45 | Interviews

- Trotz Brexit-Entscheidung: Briten wählen neue EU-Vertreter

In Großbritannien ist an diesem Donnerstag die Europawahl 2019 gestartet. Die Briten wählen ihre Vertreter für das EU-Parlament - obwohl der Brexit schon Realität sein sollte. Für die britische Politikerin Gisela Stuart ist diese Abstimmung eine Möglichkeit, dass die Menschen ihre aktuelle Meinung zum Brexit ausdrücken können - also, ob sie ihn weiterhin unterstützen oder ob sich ihre Ansicht inzwischen geändert hat, sagte sie im Inforadio.



Stuart fürchtet, dass die großen Volksparteien die großen Verlierer der Wahl sein werden. Als Gründe sieht die gebürtige Bayerin: Bei der Labourpartei sei schwer zu definieren, wofür sie stehe. Denn die Partei versuche sowohl für die Brexit-Befürworter als auch für die Gegner zu sprechen. Von den Konservativen seien die Wähler enttäuscht, weil diese den Brexit und somit den Willen den Wähler nicht umgesetzt haben. Stuart geht davon aus, dass die neu gegründete Brexitpartei mehr Stimmen bekommen wird, als Labour und die Konservativen zusammen.



Wer folgt auf May?

Was Premierministerin Theresa May von den Konservativen angeht, ist für Stuart die "Frage, wann sie abtritt und nicht, ob sie abtritt." Das Spannende werde nun sein, welche Kandidaten für ihre Nachfolge bestimmt werden.