- AfD hat keinen Raum mehr für ihre Wahlparty in Berlin

Am Sonntag wollte die AfD eigentlich eine Wahlparty zur Europawahl in Berlin abhalten. Doch die Vermieterin hat den Raum jetzt kurzfristig gekündigt. Laut AfD ist sie von linken Gruppen massiv bedroht worden. Schon Anfang Mai hatten linke Gruppen im Internet angekündigt, die AfD-Wahlparty "zu Brei stampfen" zu wollen. AfD-Chef Georg Pazderski will, dass notfalls Land oder Bezirke Räume zur Verfügung stellen. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat bei der Polizei, der AfD und den anderen Parteien nachgehakt.