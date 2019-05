dpa Bild: dpa

Mi 22.05.2019 | 10:05 | Interviews

- Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz erlassen. Eigentlich sollte das Gesetz nur ein Provisorium sein, doch es hat sich bis heute gehalten. Gertrude Lübbe-Wolf, Jura-Professorin an der Universität Bielefeld und ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, blickt mit uns auf die Entwicklung des Grundgesetzes zurück.