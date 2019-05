Schöning/imago Bild: Schöning/imago

Di 21.05.2019 | 16:25 | Interviews

- Städte-und Gemeindebund: "Nicht nur der Lausitz muss geholfen werden"

Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache - ebenso beschlossen ist, dass den betroffenen Regionen geholfen werden soll: Das betrifft in Brandenburg vor allem die Lausitz. Dieser Strukturwandel ist eines der Themen beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Wirtschaft und Innovation müssen aber in ganz Brandenburg müssen gefördert werden, fordert Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Berlin-Brandenburg.