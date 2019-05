- Österreich und die Folgen des Strache-Rücktritts

Am Ende konnte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gar nicht anders als seinen Hut zu nehmen. Die Vorwürfe gegen ihn, die durch ein am Freitag veröffentlichtes Video entstanden, waren zu stark. Jetzt inszeniert sich die FPÖ als Opfer einer böswilligen Kampagne, wie die österreichische Journalistin Nina Horaczek beobachtet hat.



Die FPÖ erklärt den Skandal um den Rücktritt ihres Parteichefs und Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache derzeit damit, dass hinter den Anschuldigungen eine große Verschwörung stecke, so Horaczek. Der Grund sei, dass "die FPÖ so erfolgreich war." Bundeskanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP wolle nun die rechtspopulistische FPÖ aus der Regierung entfernen, weil diese eine "erfolgreiche Asylpolitik" zustande brächte - und jetzt Themen kämen, die "der Partei von Sebastian Kurz weh tun könnten", so die Journalistin. Am Montag folgt eine Krisensitzung der FPÖ.



Das Video mit Strache und seinem Parteikollegen Johann Gudenus war 2017 heimlich in einer Ferienwohnung auf Ibiza aufgenommen worden. Die vermeintliche russische Oligarchin war ein Lockvogel, der geplante Deal inszeniert. Es sei eine Falle und illegal, jemanden so zu filmen, sagte Horaczek. Weiterhin ist derzeit unbekannt, wer diese Falle inszeniert und wer das Video gefilmt habe. Problematisch ist, dass sowohl Strache als auch Gudenus zum Zeitpunkt der Aufnahme Amtsträger waren: "Wer so auf so eine plumple Anmache so blöd reinfällt hat, finde ich, den Elchtest zum Spitzenpolitker nicht geschafft", sagte Horaczek.



Für den September sind Neuwahlen in Österreich angesetzt.

Hintergrund: Die Staatskrise in Österreich

Der bisherige Chef der rechten Partei FPÖ, Heinz-Christian Strache, spricht auf im Jahr 2017 heimlich angefertigten Videoaufnahmen in einem Ferienhaus auf Ibiza offenbar über Möglichkeiten, Wahlkampfspenden zu erhalten, und dass die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen eine Beteiligung an der einflussreichen österreichischen "Kronen Zeitung" kaufen und damit die FPÖ unterstützen könnte. Der 49-jährige Politiker sagte, er sei illegaler Kameraüberwachung zum Opfer gefallen und gestand ein, sein Verhalten sei "dumm, unverantwortlich und ein Fehler" gewesen.



Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP entschied sich nach Bekanntwerden des Videos gegen eine Fortsetzung der Regierungskoalition seiner konservativen ÖVP mit Straches einwanderungsfeindlicher FPÖ. Er habe genug von den Fehltritten seines Koalitionspartners, sagte der Kanzler. Zu diesen zählte ein Gedicht in einem Newsletter der FPÖ, in dem Migranten mit Ratten verglichen wurden.



Das Video wurde am Freitag den 18. Mai von der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" veröffentlicht. Am Sonnabend trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und als FPÖ-Parteiobmann zurück. Designierter FPÖ-Parteichef ist Norbert Hofer, für den September wurden Neuwahlen in Österreich angesetzt. Bundeskanzler Kurz hält zudem eine strafrechtliche Verfolgung Straches für möglich.



Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte, es sei wichtig, dass die Regierung vor der Neuwahl im September handlungsfähig und ein zuverlässiger Partner in der Europäischen Union bleibe. Er werde mit dem designierten Chef der FPÖ, Norbert Hofer, und Oppositionspolitikern über das weitere Vorgehen sprechen. Österreich sei nicht so wie das auf dem Video gezeigte Verhalten. Alles müsse getan werden, um das Vertrauen in Amtsträger und die Vertreter des Volkes wieder herzustellen, sagte der österreichische Präsident.

(Quelle: dpa)