- Politisches Beben in Österreich

Es war ein historisches Wochenende für Österreich. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gibt sein Amt wegen eines geheim gedrehten Videos auf, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärt die Koalition für gescheitert und Bundespräsident Alexander van der Bellen (Grüne) ordnet Neuwahlen für September an. Wien-Korrespondent Srdjan Govedarica beurteilt die Lage am Montagmorgen für uns.



Ob alle Minister im Amt bleiben, ließe sich nicht genau sagen. Der Montag sei ein entscheidender Tag zu dieser Frage, sagte Govedarica. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünscht sich eine handlungsfähige Regierung bis September - doch das könnte schwierig werden, sagte Govedarica. Derzeit möchte Kurz den Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ entlassen. Kickl war zum Zeitpunkt der Videoaufnahme Generalsekretär der FPÖ - sollte es jetzt zur strafrechtlichen Verfolgung kommen, müsste er gegen sich selbst ermitteln. Kickl drohte nun im Gegenzug, dass er bei einem Rücktritt alle FPÖ-Mitglieder des Kabinetts abziehe.



Kurz habe die FPÖ in die Regierung geholt. Kritiker sagten, so der Korrespondent, Kurz habe sich "sehenden Auges eine nicht-regierungsfähige Partei in die Regierung geholt." Die FPÖ habe durch Kurz sensible Ministerien wie Verteidigung und Inneres erhalten, entsprechend müsse er sich nun auch Vorwürfe gefallen lassen. Seine Reaktion auf das Video empfanden zudem viele als zu langsam. Er komme nicht mehr unbeschadet aus der Situation heraus, sagte der Österreich-Korrespondent.

Hintergrund: Die Staatskrise in Österreich

Der bisherige Chef der rechten Partei FPÖ, Heinz-Christian Strache, spricht auf im Jahr 2017 heimlich angefertigten Videoaufnahmen in einem Ferienhaus auf Ibiza offenbar über Möglichkeiten, Wahlkampfspenden zu erhalten, und dass die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen eine Beteiligung an der einflussreichen österreichischen "Kronen Zeitung" kaufen und damit die FPÖ unterstützen könnte. Der 49-jährige Politiker sagte, er sei illegaler Kameraüberwachung zum Opfer gefallen und gestand ein, sein Verhalten sei "dumm, unverantwortlich und ein Fehler" gewesen.



Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP entschied sich nach Bekanntwerden des Videos gegen eine Fortsetzung der Regierungskoalition seiner konservativen ÖVP mit Straches einwanderungsfeindlicher FPÖ. Er habe genug von den Fehltritten seines Koalitionspartners, sagte der Kanzler. Zu diesen zählte ein Gedicht in einem Newsletter der FPÖ, in dem Migranten mit Ratten verglichen wurden.



Das Video wurde am Freitag den 18. Mai von der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" veröffentlicht. Am Sonnabend trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und als FPÖ-Parteiobmann zurück. Designierter FPÖ-Parteichef ist Norbert Hofer, für den September wurden Neuwahlen in Österreich angesetzt. Bundeskanzler Kurz hält zudem eine strafrechtliche Verfolgung Straches für möglich.



Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte, es sei wichtig, dass die Regierung vor der Neuwahl im September handlungsfähig und ein zuverlässiger Partner in der Europäischen Union bleibe. Er werde mit dem designierten Chef der FPÖ, Norbert Hofer, und Oppositionspolitikern über das weitere Vorgehen sprechen. Österreich sei nicht so wie das auf dem Video gezeigte Verhalten. Alles müsse getan werden, um das Vertrauen in Amtsträger und die Vertreter des Volkes wieder herzustellen, sagte der österreichische Präsident.

(Quelle: dpa)