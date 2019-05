- Wölken: "Das Europäische Parlament muss jünger werden"

Tiemo Wölken von der SPD ist 33 Jahre alt und einer der jüngsten EU-Parlamentarier. Er will erneut auf einen der 96 Abgeordnetenplätze aus Deutschland kommen und wirbt um eine Verjüngung des EU-Parlaments. "Ich glaube schon, dass das Parlament die Gesellschaft repräsentieren muss, und das passiert im Moment nicht richtig", sagt Wölken im Inforadio.



Der EU-Parlamentarier Tiemo Wölken lässt seit rund drei Jahren junge Menschen an seiner Arbeit in der Politik teilhaben – mit einem Video-Blog, kleinen Filmchen und viel Enthusiasmus. Am 26. Mai will der 33-Jährige erneut in das Europäische Parlament gewählt werden.

Ein Großteil seiner Nutzer auf Youtube seien zwischen 18 und 24 Jahren alt, sagt Wölken im Inforadio. Er sei weiterhin euphorisch, junge Menschen für Politik zu begeistern - es kämen quasi täglich neue Online-Plattformen hinzu, auf denen man sich ausprobieren könne. "Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Politik auch versucht, da zu sein, wo junge Menschen sich informieren."

Gleichzeitig plädiert Wölken für eine Verjüngung im EU-Parlament. Das Durchschnittsalter der Abgeordneten liegt derzeit bei rund 55 Jahren. "Ich glaube schon, dass das Parlament die Gesellschaft repräsentieren muss, und das passiert im Moment nicht richtig. Insofern muss das Europäische Parlament jünger werden."