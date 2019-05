imago images/blickwinkel Bild: imago images/blickwinkel

Mo 20.05.2019 | 09:25 | Interviews

- Schwierige Zeiten für Wildinsekten

Der Honigbiene geht es vergleichsweise gut, doch viele Wildbienenarten sind stark gefährdet. Am Weltbienentag an diesem Montag will die UNO darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Tiere für die weltweiten Ökosysteme sind. Kaspar Bienefeld erläutert, wie es um die Bienen hierzulande steht. Er ist Leiter des Länderinstitutes für Bienenkunde in Hohen Neuendorf.