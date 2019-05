imago images/ Bernd54 Bild: imago images/ Bernd54

Mo 20.05.2019 | 10:25 | Interviews

- Naturkonstanten sind neue Basis für Maßeinheiten

Am Montag treten in der Physik neue Grundlagen in Kraft. Denn das 130 Jahre alte sogenannte Ur-Kilo, das in Paris in einem Safe liegt, gilt nun nicht mehr. Wir haben mit dem Physiker Dr. Jens Simon über diese Umwälzungen gesprochen. Er ist an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in München tätig, die in Deutschland für Maßeinheiten zuständig und maßgeblich an der Neuordnung der Gewichtmaße beteiligt gewesen ist.