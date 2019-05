imago images/Jürgen Ritter Bild: imago images/Jürgen Ritter

Sa 18.05.2019 | 08:24 | Interviews

- Mazyek: Diskussion um Kopftuchverbot ist Symboldebatte

Das österreichische Parlament hat ein Kopftuchverbot für Grundschulkinder beschlossen – um muslimische Mädchen von einer "Unterwerfung" zu befreien, so ein Abgeordneter der Österreichischen Volkspartei. Nun wird auch in Deutschland wieder über ein Verbot diskutiert. Aiman Mazyek ist Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland und sagte im Inforadio, es sei absurd, dass diese Debatte schon wieder geführt wird.

Aiman Mazyek, Vorstandschef des Zentralrates der Muslime Bild: imago images/Jens Jeske