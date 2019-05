imago/IPON Bild: imago/IPON

- Berliner CDU wählt neuen Vorstand

An der Spitze der Berliner CDU steht an diesem Samstag ein Wechsel bevor: Der bisherige Vize-Landeschef Kai Wegner erklärte Mitte März, dass er seine Chefin Monika Grütters herausfordern will - und die zog ihre Kandidatur daraufhin zurück, um eine Kampfabstimmung auf dem Landesparteitag zu verhindern. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel erklärt, dass Wegner mehr polarisiert als Grütters - und dass die Stimmung in der Berliner CDU im Moment ziemlich schlecht ist.