imago/Picture Point Bild: imago/Picture Point

Fr 17.05.2019 | 12:05 | Interviews

- Initiative für Messerverbote in Städten

Soll es künftig möglich sein, Messer an bestimmten Orten in der Stadt zu verbieten? Das fordern die Bundesländer Niedersachen und Bremen – und das war heute Thema im Bundesrat. Die Initiative sieht die Möglichkeit von Verbotszonen vor, in denen sich viele Menschen aufhalten – also in Fußgängerzonen, Einkaufszentren, rund um Kindergärten und Schulen. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, befürwortet im Inforadio-Interview ein solches Verbot.

Aus Sicht Polizei sei es eine gute Initiative, "weil Messer Waffen sind, die starke Verletzungen hervorrufen können", sagt Jendro. Gefühlt habe es hier auch einen Anstieg von Straftaten mit Messern gegeben. Besonders an Orten, wo es viele Straftaten mit Messern in der Vergangenheit gegeben habe, wolle man ein Verbot. In Berlin wären dies vor allem der Alexanderplatz, das Kottbusser Tor oder der Breitscheidplatz. Dazu müssten aber zunächst die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.



Flächendeckendes Verbot kaum möglich