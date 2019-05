- Verkehrssicherheitsrat fordert Fahrerlaubnis für Elektro-Roller

Der Bundesrat entscheidet am Freitag über die Zulassung von E-Scootern im Straßenverkehr. Geplant ist bisher: Die Roller dürfen maximal 20 km/h fahren, eine Helmpflicht wird es wohl nicht geben. Für Christian Kellner, Vorsitzender des Verkehrssicherheitsrates, zeigt die Debatte auch, wo es bisher infrastrukturelle Versäumnisse gab.



Wenn Radwege oder Randstreifen für die Roller fehlten, dann müssten diese wohl auf die Fahrbahn ausweichen. Dies würde dann auch die Frage nach einer Altersbeschränkung berühren, sagte Kellner. Er sei aber froh, "dass wir jetzt den Gehweg vom Tisch haben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verkehrsrates.



15 Jahre wäre ein gutes Einstiegsalter für die Roller, denn hier hätte man gute Erfahrungen mit Mofas gemacht. Für Jüngere sei das Gefährt zu schnell und technisch zu unsicher. Ähnlich wie beim Mofa könne es für die Rollerfahrer eine Prüfbescheinigung mit sechs Doppelstunden Theorie und einer Doppelstunde Praxis geben. Einen Führerschein für die Roller hält Kellner für nicht notwendig.



Helme für mehr Sicherheit

In der Helmfrage sagt der Hauptgeschäftsführer des Verkehrssicherheitsrates: "Wir finden schon, dass dringend ein Helm getragen werden sollte." Der aktuelle Verordnungsentwurf sehe keine Helmpflicht vor. Studien aus den USA zeigten aber, dass viele Unfälle mit E-Scootern Alleinunfälle seien, über 50 Prozent davon betreffen den Schädel.



Die Diskussion um die Zulassung der E-Roller verdeutliche, wie komplex das Thema sei und wo es auch infrastrukturelle Versäumnisse gegeben hätte, sagte Kellner. Viele hätten sich bereits einen E-Roller zugelegt, wüssten aber nicht, dass diese noch nicht zugelassen seien. "Den Zustand sollte man schon beenden und erst einmal klare Linien fassen."



Kommunen haben unterschiedliche Ressourcen

Zudem seien E-Roller technisch nicht so sicher, sagte Kellner. "Da ist jedes Schlagloch ein Problem." Es seien zudem immer mehr Radfahrer unterwegs, die Infrastruktur wäre aber nicht überall gleich gut dafür ausgebaut worden. Zu diesem "Stückwerk" käme nun eine große Gruppe hinzu, daher bräuchte es Regeln, damit Konflikte vermieden werden. Um diese Aufgaben zu bewältigen, seien in Deutschland sehr unterschiedliche Kapazitäten vorhanden, sagte Kellner. Das Thema werde das Land noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.