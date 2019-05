dpa Bild: dpa

Fr 17.05.2019

- Verkehrsstaatssekretär fordert Regeln für E-Roller wie bei Leihrädern

Der Bundesrat entscheidet am Freitag über Elektro-Roller. Mehrere Anbieter stehen schon in den Startlöchern und wollen E-Scooter zum Mieten anbieten, auch in der Hauptstadt. Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) erläutert die Berliner Pläne für ein Regelwerk für die E-Roller.