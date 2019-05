imago/Contrast Bild: imago/Contrast

Do 16.05.2019 | 12:05 | Interviews

- Entsteht das neue Hertha-Stadion auf dem TXL-Gelände?

Hertha hätte gerne ein eigenes, reines Fussball-Stadion - am liebsten auf dem Olympia-Gelände. Schwierig ist das jedoch, weil die Anwohner dort nicht mitziehen. Jetzt hat der Berliner Senat dem Verein angeboten, das neue Stadion auf dem Flughafengelände in Tegel zu bauen. Das hat ein Sprecher von Sport- und Innensenator Geisel dem rbb bestätigt. Was steckt dahinter? Das besprechen wir mit Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel.