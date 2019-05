- Stoiber plädiert für EU-Normenkontrollrat

Die EU hat den Ruf eines oft undurchsichtigen "Bürokratiemonsters" - und arbeitet auch selbst daran, hier und da Bürokratie abzubauen. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber hat von 2007 bis 2014 eine Gruppe zum Bürokratieabbau geleitet und sich jahrelang auf EU-Ebene mit dem Thema beschäftigt. Er sagt: Europa mache in puncto Bürokratie nach wie vor zwei entscheidende Fehler.



Ein Übermaß an Bürokratie schmälert die europäische Idee, findet Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber. Das sei auch den Beamten in Brüssel längst klar geworden, denn viel zu oft verbinden die Menschen mit der EU eine zu starke Bürokratie. Unsinnige Regelungen wie "die Schnullerkettenverordnung" sind auch für Stoiber oft nicht nachvollziehbar.

Die europäische Union mache laut Stoiber nach wie vor zwei entscheidende Fehler: "Wenn ein neues Gesetz angenommen wird, muss ein anderes gecancelt werden." Das passiere viel häufig nicht. Und zweitens: "Europa muss sich ein Ziel geben, Einsparungen von Bürokratiekosten vorzunehmen. Sie belaufen sich momentan auf 360 Milliarden Euro pro Jahr. Davon sind etwa 150 Milliarden durch die europäische Gesetzgebung verursacht", sagt Stoiber.

Allerdings nimmt Stoiber die EU auch in Schutz. Zu häufig werde auf Europas Bürokratie geschimpft. Viele EU-Regelungen sind eben notwendig. Stoiber plädiert daher für mehr Kontrollgremien innerhalb der EU. "Es braucht einen Normenkontrollrat, der dem Parlament hilft und der der EU-Kommission auf die Finger schaut." Damit aufgedeckt werden könne, was Sinn mache und was nicht.