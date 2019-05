Volker Hohlfeld/imago Bild: Volker Hohlfeld/imago

Mo 13.05.2019 | 12:05 | Interviews

- Mieterverein: "Es werden weitere Mieterhöhungen kommen"

6,72 Euro – das ist die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter in Berlin. So steht es im aktuellen Mietspiegel. Neu in der Innenstadt etwas für diesen Preis zu mieten, erscheint allerdings schwer möglich. Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin vom Berliner Mieterverein, kennt die Realität am Berliner Wohnungsmarkt und sie macht den Mietern im Inforadio-Interview wenig Hoffnung auf einen Rückgang der Mieten.



Letztlich haben die 6,72 Euro des neuen Mietspiegels laut Werner nichts mit den regulären Angebotsmieten zu tun. Es handelt sich hier um reinen Durchschnittswert. Der Anstieg ist zwar etwas zurückgegangen, momentan liegt er bei 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine Erklärung von Wibke Werner: Ein größerer Teil der Wohnungen liege nun in der Hand der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Diese seien in ihren Mieterhöhungspotentialen deutlich eingeschränkter und verfolgen auch eine andere Strategie am Wohnungsmarkt.

Bei Neuvermietungen liegt der Wert wesentlich höher

Zwar bewerte Werner den geringen Anstieg positiv, aber die Realität am Wohnungsmarkt sei doch eine ganze andere: 12 Euro/Nettokaltmiete ist momentan in den Innenstadtbezirken Berlins der Durchschnittswert für Neuvermietungen. Tendenz steigend. Dieser Trend wird sich auch zukünftig im neuen Mietspiegel wiederfinden. "Man sollte also nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die zukünftigen Entwicklungen im Blick haben", sagt Werner.