Mo 13.05.2019 | 15:05 | Interviews

- Lompscher: "Die Wohnungsmarktlage in Berlin ist weiter angespannt"

Die Wohnungsmieten in Berlin sind in den vergangenen zwei Jahren langsamer gestiegen als zuvor. Demnach stieg die durchschnittliche Nettokaltmiete um 33 Cent auf jetzt 6,72 Euro. Das entspricht etwa 2,5 Prozent pro Jahr. Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) bewertet die neuesten Zahlen positiv, allerdings bestehe weiter Handlungsbedarf. Daneben richtet die Senatorin im Inforadio-Interview eine Forderung an den Bund und lehnt eine Bebauung des Tempelhofer Feldes ab.



Katrin Lompscher gibt trotz des verlangsamten Anstiegs der Mieten keine Entwarnung: "Die Wohnungsmarktlage in Berlin ist weiter angespannt“. Was man aber festellen könne, ist, dass der Anstieg insgesamt abgeflacht habe. Die Maßnahmen wie Milieuschutz und Kooperationsvereinbarungen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben offenbar einen bremsenden Effekt. Aber: Es bestehe für Lompscher weiterhin Handlungsbedarf, vor allem bei Altbauten, die nicht in Milieuschutzgebieten liegen. Dort ist der Anstieg der Nettokaltmieten nach wie vor überdurchschnittlich.

Lompscher: Keine Bebauung des Tempelhofer Feldes