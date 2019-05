imago images / Rene Traut Bild: imago images / Rene Traut

Mo 13.05.2019 | 06:25 | Interviews

- Wieviel Europa steckt in unserem Alltag?

Die Wahlplakate hängen schon seit Wochen, immer mehr Bürgertalks und Europa-Dokumentationen sind zu sehen. Keine Frage, die Europawahl naht. Wo steckt überall Europa drin? Wo ist es sinnvoll, wo ist es eher hinderlich? Das will Inforadio in dieser Woche wissen. Wie und was genau - Inforadio-Reporterin Sabine Dahl fasst es zusammen.