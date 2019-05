- Matheprofessor: "Eigentlich sind Mathematiker universell einsetzbar"

Zuletzt gab es viel Zoff ums Mathe-Abitur: Zu schwer, zu wenig Zeit. Bei vielen Schülern ist Mathe die Problemzone. Martin Skutella aber findet: Mathe löst heute Fragen in einer immer komplexer werdenden Welt. Er ist Professor für Mathematik an der TU Berlin und Sprecher des Exzellenzclusters Math+.

Mathematik in der Anwednung sei sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, der heutzutage in der Schule vermittelt werden sollte, so Skutella. Die Welt um uns herum werde komplexer, diese gelte es zu beherrschen.



Der Tag der Mathematik versucht Schülerinnen und Schülern, aber auch Eltern sowie Pädagogen die Mathematik näherzubringen. Es soll gezeigt werden, wie "spannend und wichtig das für unsere Welt ist", so Skutella.



Viele brechen Mathestudium im ersten Semester wieder ab

In Mathematik steckt viel Spannendes und Schönes - das seit aber herausfordernd und Mathe eben kein einfaches Fach.

Das Mathe-Studium sei sicher eines "der dickeren Bretter, das Sie an der Uni bohren können", sagte der Mathematikprofessor. Nicht allen Studienanfängern gelänge es, beim Thema zu bleiben, die Inhalte unterscheiden sich deutlich von denen in der Schule.



Gebraucht werden Mathematik heute in allen Bereichen. "Mathematikerinnen und Mathematiker werden heute eingestellt, weil sie eine sehr gute Problemlösefähigkeit haben", sagte Sktuella.

