uber/snapshot Bild: uber/snapshot

Fr 10.05.2019 | 15:05 | Interviews

- Das Ende der Uber-Regulierung?

Uber hat Großes vor. Mit dem Börsenstart am 10. Mai 2019 will der US-Konzern lukrativer werden. In Berlin gibt es Uber-Taxis schon länger, wogegen örtliche Taxifahrer zuletzt lautstark demonstriert hatten. Ihr Protest richtete sich auch gegen Verkehrsminister Scheuer, der Uber das Fahrdienst-Geschäft erleichtern will. Jan Schilling, der Hauptgeschäftsführer für den ÖPNV im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, sieht die Scheuer-Pläne mit Skepsis. "Diese würden ein unfaires Wettbewerbsumfeld schaffen".

Sollte die Politik den Markt weiter liberalisieren und die Regeln für Uber lockern, wie es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer plant, "dann werden wir bald amerikanische Verhältnisse haben", sagt Jan Schilling. Er warnt: "Das System führt in den USA zu mehr Verkehr, mehr Stau und mehr Emissionen, insbesondere in den Kernstädten und in den Ballungszeiten." Die gewünschten Effekte, also eine Entlastung des Verkehrs, treten laut Schilling häufig gar nicht ein.



Scheuer will die Rückkehrpflicht abschaffen

Der ÖPNV sieht sich durchaus einem gewissen Konkurrenzdruck durch Uber ausgesetzt. Gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten macht ein Angebot wie das von Uber Sinn, weil es flexibler ist und letztlich günstiger als eine reguläre Taxifahrt. Bislang galt aber die Regel für Uber-Fahrer, dass sie nach jeder Fahrt zurück an ihren Ausgangspunkt fahren müssen, die sogennante Rückkehrpflicht. Die birgt einen Wettbewerbsnachteil. Verkehrsminister Andreas Scheuer will genau das ändern. Uber-Taxis dürften dann überall Fahrgäste aufsammeln.

"Über ist nicht dem Allgemeinwohl verpflichtet"