- BER-Chef Lütke Daldrup: Flughafen soll 2020 eröffnen

Wird der Flughafen BER 2020 eröffnet - oder droht auch dieser Termin zu platzen? Nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" ist die Inbetriebnahme erneut gefährdet wegen falsch verwendeter Dübel. BER-Chef Lütke Daldrup weist den Bericht zurück, räumt aber ein gewisses Restrisiko bei der Abnahme der technischen Anlage ein.



Flughafenchef Lütke Daldrup setzt weiter auf eine Inbetriebnahme des BER im Oktober 2020. "Alles, was wir wissen, alles was wir gelernt haben (...) deutet darauf hin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir deshalb davon ausgehen dürfen,

dass im Oktober 2020 der Flughafen eröffnet wird."



Man sei bei der Fertigstellung weiterhin in dem Zeitplan, den man vor anderthalb Jahren festgelegt habe, sagte Lütke Daldrup im Inforadio. Er wies Medienberichte zurück, wonach wegen anhaltender Probleme bei der Fertigstellung eine erneute Verschiebung droht.



BER-Eröffnungstermin sei nicht gefährdet

Er sei zuversichtlich, dass der Termin eingehalten werden könne. Solange aber nicht alle technischen Anlagen auf dem BER abgenommen seien, gebe es ein gewisses Restrisiko.



Zuvor hatte das Magazin "Spiegel Online" berichtet, Flughafenchef Lütke Daldrup wolle offenbar den Eröffnungstermin im Oktober 2020 nicht mehr uneingeschränkt garantieren. Das Magazin beruft sich dabei auf Papiere aus einer Gesellschafterversammlung im April. Ein Flughafensprecher sagte dazu dem Inforadio, die Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen. Man sei weiter auf einem guten Weg.



Bereits davor hat Flughafengesellschaft Berichte des rbb zurückgewiesen, wonach der BER-Eröffnungstermin wieder in Gefahr ist. Es sei zwar richtig, dass eine Kabelführung verbreitert werden müsse. Diese Arbeiten würden aber bis Ende Mai abgeschlossen, hieß es.