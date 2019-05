- Wirtschaftsexperte: Im Handelskonflikt USA-China verlieren beiden Seiten

Ab Freitagmorgen werden chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit US-Sonderzöllen von 25 Prozent statt zehn belastet. Präsident Donald Trump hat signalisiert, die von den Zöllen betroffene Warenpalette noch auszuweiten. Dennoch treffen sich am Freitag die Delegationen beider Länder wieder in Washington. Für den Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft wäre eine neue Einigung kein Fortschritt.



Würden die Gespräche in Washington zu einem neuen Handelsabkommen führen, so gliche dies eher einem Waffenstillstand, sagte Langhammer. Für die Chinesen ist die Situation schwierig: Reagieren sie nicht, dann gewinnen die USA. Erhöhen sie ebenfalls ihre Importzölle für US-Waren, dann verlieren beide Seiten. Doch der Verlust ist für die Chinesen größer, denn das Exportvolumen in die USA beträgt gut 540 Milliarden Dollar. Die USA exportieren nach China im Umfang von 120 Milliarden Dollar.



Deutsche Wirtschaft ebenfalls betroffen

Auch die deutsche Wirtschaft wäre betroffen, so Langhammer. Einerseits trifft der Handelskonflikt deutsche Unternehmen, die in den USA produzieren lassen und dann nach China exportieren. Aber auch insegsamt sei die Weltwirtschaft durch den Konflikt instabiler geworden.