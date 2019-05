dpa/ Bernd von Jutrczenka Bild: dpa/ Bernd von Jutrczenka

Brinkhaus: "Den Rotstift spürt zuerst derjenige, der neue Wünsche hat"

In den kommenden vier Jahren werden rund 124 Milliarden Euro weniger als Ende 2018 veranschlagt in die Steuerkassen kommen - so geht es aus der aktuellen Steuerschätzung hervor. Doch die Pläne in der Großen Koalition wie die Grundrente der SPD und die Konjunkturbelebung der Union sind teuer. Der Fraktionschef der Union, Ralph Brinkhaus, spricht sich im Inforadio für eine Unternehmenssteuerreform und den Wegfall des Solidaritätszuschlags aus.