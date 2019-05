- BDA-Chef Kampeter: Zuwanderung allein löst nicht Fachkräftemangel

Es ist auf dem Weg - das Gesetz, mit dem es die Bundesregierung Fachkräften und gut ausgebildeten Arbeitssuchenden ermöglichen will, legal in Deutschland zu arbeiten. Steffen Kampeter ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und kennt die Wirtschaftsseite, die die Entscheidung begrüßt.



Für Kampeter ist das Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung, es sei vor allem praxisorientiert gedacht. "Fachkräfte sind Wachstumsbremsen, wo sie fehlen", sagte Kampeter.



Zuwanderung allein löst nicht das Fachkräfteproblem

Auch dass Auszubildende mit Akademikern gleichgestellt werden, versteht er als Tilgung einer Diskriminierung im Ausländerrecht. Jetzt müssten aber aus seiner Sicht die Konsular- und Rechtsabteilungen in den Heimatländern künftiger Arbeitskräfte besser ausgestattet werden. Ebenso sei es wichtig, weiter an zentralen Ausländerbehörden und beschleunigten Fachkräfteverfahren zu arbeiten, sagte der BDA-Chef.



Kampeter sagte aber auch: "Wir werden den Fachkräftemangel nicht alleine durch Zuwanderung lindern können." Es müssten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass Frauen in ihren Beruf zurückkehren können, dass die Lebensarbeitszeit länger werde und damit auch die Rente mit 63 eher eine Seltenheit. Ebenso müsste man Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits länger in Deutschland leben und als Fachkräfte zur Verfügung stünden, aktivierend ansprechen.