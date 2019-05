- Zuwanderungsgesetz: Kritiker finden sechsmonatige Jobsuche schwierig

Im Bundestag debattieren die Abgeordneten zum ersten Mal über ein Gesetz, das die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten erleichtern soll. Dabei geht es vor allem um IT- und Pflegekräfte. Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund hält das geplante Gesetz für eine Möglichkeit, sieht aber in der Umsetzung der Ausreisepflicht ein Problem.

Das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist am Donnerstag Thema im Bundestag. Es soll die Fachkräftesicherung "durch eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten flankieren." Voraussetzung ist, dass die Zuwanderer über einen Arbeitsvertrag und eine anerkannte Qualifikation verfügen.

Für Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund ist das geplante Gesetz nur ein Baustein in der Frage des Fachkräftemangels. "Das große Potenzial liegt eher in Europa." Vor allem die mögliche sechsmonatige Suche nach einer Arbeit in Deutschland sieht Landsberg kritisch. Es sei nicht klar, wie die Ausreisepflicht ausgestaltet werde. "Wer kontrolliert das? Wer setzt das um?"