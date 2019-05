- Berlin-Trend: Juso-Vorsitzende sorgt sich um Sozialdemokratie

Der neue BerlinTrend ist veröffentlicht worden - er zeigt: Die Grünen sind weiter stärkste Kraft, die AfD verliert deutlich und die SPD liegt mit unveränderten 15% weiter auf Platz vier in der Gunst der Berliner Wähler/innen. Die Vorsitzende des Berliner Jusos Annika Klose sorgt sich im Inforadio-Interview um die Existenz der Sozialdemokratie. Auch mit Blick auf ganz Europa.



Die AfD verliert in Berlin an Zustimmung. Das geht aus dem BerlinTrend von infratest dimap hervor, den die rbb-Abendschau und die „Berliner Morgenpost“ in Auftrag gegeben haben.



Wenn am nächsten Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt würde, käme die AfD nur noch auf 10 Prozent. Im Vergleich zur Umfrage aus dem November ist das ein Minus von drei Prozentpunkten.



Stärkste Partei in Berlin bleiben die Grünen mit 23 Prozent, gefolgt von der Linken mit 19 und der CDU mit 17 Prozent. Die SPD verharrt mit nur 15 Prozent weiter auf dem vierten Platz. Die FDP würde mit 6 Prozent erneut ins Abgeordnetenhaus einziehen.