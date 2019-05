imago images/ Science Photo Library Bild: imago images/ Science Photo Library

Do 09.05.2019 | 14:05 | Interviews

- Ethikrat schließt Keimbahn-Eingriffe nicht kategorisch aus

Ende 2018 sorgte ein chinesischer Forscher für eine heftige Debatte - er hatte Zwillinge vor ihrer Geburt genetisch verändert. In Deutschland sind Eingriffe in die menschliche Keimbahn bisher verboten. Der Deutsche Ethikrat hat diese Haltung am Donnerstag bekräftigt - aber schließt Eingriffe in das menschliche Erbgut nicht kategorisch aus. Alena Buyx, Mitglied im Deutschen Ethikrat, ordnet die Entscheidung für uns ein.