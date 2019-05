imago images Bild: imago images

Do 09.05.2019 | 15:25 | Interviews

- Görke sieht Steuerschätzung als warnendes Signal für Brandenburg

Deutschland wird 2019 gut 124 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen, so die Steuerschätzung. Was bedeutet das für Brandenburg und Projekte wie beitragsfreie Kitas, höheren Mindestlohn und den Strukturwandel in der Lausitz? Mit einem Konjunkturabschlag will Brandenburgs Finanzminister Christian Görke von der Linken vorsorgen - dennoch sieht er auch Risiken.