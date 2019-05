Die Regierung in Teheran hat angekündigt, Teile des internationalen Atomabkommens mit dem Iran auszusetzen. Per Brief haben Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und Russland davon erfahren. Das berichtet am Mittwochmorgen das iranische Staatsfernsehen. Vor genau einem Jahr waren die USA aus dem Abkommen von 2015 ausgestiegen. Was das Iran-Abkommen beinhaltet, bringt Inforadio-Redakteurin Hilke Grabow auf den Punkt.