- Schlesinger: "Wir brauchen eine Regulierung im Netz"

In der Debatte um Fake News und politische Desinformation spricht sich rbb-Intendantin Patricia Schlesinger für mehr Regulierung im Internet aus. Neben sauber recherchierten Informationen seien Beschränkungen wichtig, - "allerdings auch ohne Filterwahnsinn", sagt Schlesinger im Inforadio.



Politische Desinformationen und Fake-News können unsere Demokratie gefährden und sogar Wahlergebnisse beeinflussen. Diese Sorge haben 82 Prozent der Deutschen, wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW ermittelte. Bei der Trennung von sauberen Informationen und Fake News, müsse dringend mehr passieren, sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger auf der Media-Convention im Rahmen der Digitalkonferenz re:publica. Im Inforadio-Interview hat sie diese Meinung unterstrichen: "Wir brauchen eine Regulierung im Netz, - allerdings auch ohne Filterwahnsinn."



Schützenswerte Bereiche werden verletzt



Das Internet verletze schützenswerte Bereiche unserer Gesellschaft. "Es verbindet nicht nur, es trägt auch zur Spaltung unserer Gesellschaft bei", so Schlesinger. Hass und Diskriminierung würden sichtbar, zudem gebe es kein Kinder- und Jugendschutzprogramm wie etwa beim Fernsehen. Im Netz könne jedes Kind ohne Filter auf Gewalt und Pornographie zugreifen.



Die Meinungsfreiheit dürfe im Internet nicht großflächig beschnitten werden, sagte Schlesinger weiter. Aber es dürfe auch nicht alles für jeden jederzeit zugänglich sein.

Youtube nur als zusätzliche Quelle

Eine zweite Maßnahme gegen Fake News seien gute Journalistinnen und Journalisten und vertrauenswürdige Medien. "Wo Sie wissen, hier werden unabhängige Nachrichten gemacht, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, unabhängig von politischen Interessen", so Schlesinger. Ausgebildete Journalistinnen und Journalisten übten eine Filterfunktion aus und checkten jede News mehrfach. "Wer stellt was ins Netz? Warum? Mit welchem Hintergrund? Mit welcher Absicht?"



Youtube, auf das viele Menschen vertrauten, diene nur als zusätzliche Quelle für Informationen, sagte Schlesinger. Medienkompetenz gehört nach Meinung der rbb-Intendantin auch in die Schulen. Schülerinnen und Schüler müssten lernen, Fake News von sauberen Nachrichten zu unterscheiden. "Medienkompetenz ist auch eine Erziehung zur Demokratie und zur Unterstützung derselben."



Zum Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten sagte Schlesinger: "Unsere Aufgabe ist es, gute saubere Nachrichten zu liefern. Das ist wie sauberes Trinkwasser." Die Menschen in Deutschland hätten auf beides einen Anspruch.