Kritik an Gesetzentwurf für Paketboten

Verstöße beim Mindestlohn, fehlende Sozialleistungen, Abzocke: Die Arbeitsbedingungen vieler Paketzusteller sind schlecht. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil hat nun einen Gesetzentwurf präsentiert, um genau diese zu verbessern. Der Vorstoß werde aber nicht viel bringen, meint Jana Göbel. Sie hat zusammen mit einem rbb24-Rechercheteam Paketboten begleitet und sich deren Arbeitsalltag genauer angesehen.

Ein erschreckendes Beispiel im Rahmen der rbb24-Recherche zu den Arbeitsbedingungen von Paketboten ist ein spezieller Fall eines spanischen Kurierfahrers. Brahim K. bekam weder eine Lohnabrechnung, noch Stundennachweise. Sein Arbeitgeber, ein Subunternehmer vom Lieferdienst Hermes, soll die Kosten seiner Unterkunft, in die er untergebracht wurde, einfach vom Lohn abgezogen haben. In der Drei-Zimmer-Wohnung hätten auch andere Zusteller gelebt, die wie er aus Spanien und der Ukraine kamen. Seinen Lohn habe er erst nach mehrmaligem Nachfragen ausgezahlt bekommen: 500 Euro in bar.