Ben Curtis/AP/dpa Bild: Ben Curtis/AP/dpa

Mi 08.05.2019 | 10:05 | Interviews

- Südafrika wählt ein neues Parlament

25 Jahre ist es jetzt her, dass in Südafrika das Apartheidsregime am Ende war. Heute steckt Südafrika in einer tiefen Krise – auch weil der ANC-Präsident Jacob Zuma in seiner Amtszeit von 2009 bis 2018 ein System der Korruption etablierte. Allen Prognosen zufolge wird der ANC wohl weiter an der Macht bleiben können. Der amtierende Präsident Cyril Ramaphosa hat sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben hat - das ist einer der Gründe für seine Beliebtheit, sagt Heinz Bongartz, Leiter der Friedrich Ebert-Stiftung in Johannesburg im Interview.