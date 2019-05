- Türkei-Experte: Auf Wahlkommission wurde großer Druck ausgeübt

Die türkische Wahlbehörde hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul zugunsten der Regierungspartei annulliert. Hier hatte der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der CHP mit hauchdünner Mehrheit gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan gewonnen. Für den Türkei-Experten Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist klar: Das ging nicht ohne Druck von Erdogans AKP auf die Wahlkommission.



Die türkische Wahlbehörde hat ihre Annulierung der Kommunalwahl in Istanbul mit Unregelmäßigkeiten begründet. Für den Türkei-Experten Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist der Einspruch der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan inhaltlich schwer nachvollziehbar.

"Man kann es nicht anders sagen, als dass großer Druck auf die Wahlkommission aufgebaut worden ist", sagte Seufert im Inforadio-Interview. Im März hatte der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der CHP knapp gegen Erdogan in Istanbul gewonnen.



Als Hintergrund geht der Türkei-Experte von zwei Gründen aus: Istanbul als wirtschaftliches Zentrum sei für die Regierungspartei aus finanzieller Hinsicht wichtig. Außerdem habe die politische Karriere von Erdogan in Istanbul begonnen. "Er hat immer gesagt, wer Istanbul regiert, regiert die Türkei." Ein Verlust der Regierungsverantwortung in der Stadt käme für Erdogan einem Machtverlust im ganzen Land gleich.