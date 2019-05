imago/epd Bild: imago/epd

Di 07.05.2019 | 10:05 | Interviews

- Roland Jahn: "Initialzündung der friedlichen Revolution"

Am Dienstag vor 30 Jahren fanden am am 7. Mai 1989 die DDR-Kommunalwahlen statt, die für ein Erdbeben im Land sorgten. Nach großem Wahlbetrug protestierten die unzufriedenen DDR-Bürger. Der erste Vorbote der sogenannten friedlichen Revolution. Wir blicken zurück mit dem Zeitzeugen Robert Jahn. Er ist Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU und gehörte in der DDR zur Opposition.