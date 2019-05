- Vielflieger mit grünem Daumen: Charles und Camilla besuchen Berlin

Prinz Charles und Camilla kommen nach Berlin und treffen Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Unter anderem will sich Prinz Charles in Deutschland um grüne Technologien und Bio-Landwirtschaft kümmern - erklärte Steckenpferde des Prinzen. Dass Charles sich sehr gut in Agrarpolitik auskennt, bestätigt auch Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast im Gespräch.



Künast erinnert sich, dass Prinz Charles bereits in den 70er Jahren mit Anfang 20 in seiner ersten Rede als Prince of Wales Plastik in den Meeren und die Folgen der Umweltverschmutzung angesprochen hat. Damals sei er noch als "Spinner" betitelt worden.



Die Grünenpolitikerin habe auf dem Landsitz des Prinzen in Highgrove in Südengland erlebt, wie der Prinz in der ökologischen Landwirtschaft seine Berufung gefunden hätte. Auf seinem Landsitz achte Charles auf Biodiversität und sammele zudem alte Buchen. Aber - er kenne sich auch gut in europäischer Agrarpolitik und deren Windungen und Wirrungen aus.



Ökologische Landwirtschaft sei die einzige Landwirtschaft, "die wir uns leisten können", so Künast. Wenn auf der gesamten Welt nur industriell gewirtschaftet würde, dann würde die Welt "kollabieren" - so legten es Berichte aus der UN nahe, sagte Künast. Diese Wirtschaftsform würde das Artensterben beschleunigen, das Trinkwasser verschlechtern und die Meere überdüngen.

Charles' Leben sei auch geprägt von Widerspruch - so ist der Thronfolger viel mit Flugzeug und Autos unterwegs. Doch Künast habe den Prinzen als Visionär erlebt, der sich auf seinen Reisen inspirieren ließ - beispielsweise in den 80er Jahren über klimaneutrale Rikscha-Fahrradtransporte nachdachte. "Er ist in der Lage im Bereich Verkehr kreative Ideen zu haben und sich selber entsprechend zu verändern", sagte Künast.