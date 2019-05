- Was darf Twitter sperren?

Ein Tweet der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli hat dazu geführt, dass ihr Twitter-Account am Wochenende vorübergehend gesperrt wurde - und das sorgt weiter für Aufregung. Hintergrund ist Twitters neue "Richtlinie zur Integrität von Wahlen". Cheblis Tweet habe gegen keine Regel verstoßen, sagt Medienrechtler Tobias Gostomczyk im Inforadio-Gespräch.



Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli hatte eine gerade veröffentlichte Statistik zum Anlass für einen Tweet an die AfD genommen: Laut der Statistik war der Name Mohammed im vergangenen Jahr der beliebteste Erstname für Babies in Berlin. Chebli zählte daraufhin in ihrem Tweet Familienmitglieder mit dem Namen "Mohammed" auf und schrieb dazu: "Wir werden schon dafür sorgen, dass dieser Name nie verschwindet!" Daraufhin sperrte Twitter zunächst ihr Konto mit der Begründung, der Tweet verstoße gegen die Regeln des Unternehmens zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen. Nach dem Einspruch von Sawsan Chebli wurde ihr Account dann wieder entsperrt.