Von einer globalen und generationenübergreifenden Bedrohung für das Wohlergehen der Menschheit sprechen die Teilnehmer der Welt-Artenschutz Konferenz in Paris. Sie haben eine Woche lang darüber beraten, wie das Artensterben auf der Erde verlangsamt werden kann. Dabei lagen ihnen Erkenntnisse von über 400 Wissenschaftlern aus 50 Ländern vor, die dramatisch klingen. Zusammengefasst ist das in einem Entwurf für einen 1.800 Seiten langen Bericht, den der Weltbiodiversitätsrat am 6. Mai in Paris vorstellt.