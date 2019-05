dpa Bild: dpa

Mo 06.05.2019 | 06:05 | Interviews

- 41 Tote bei Flugzeugnotlandung in Moskau

Bei einem schweren Flugzeugunglück sind am Sonntagabend in der russischen Hauptstadt Moskau 41 Menschen ums Leben gekommen. Die Aeroflot-Maschine musste kurz nach dem Start auf dem Flughafen Scheremetjewo notlanden und geriet in Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler platzte bei dem Aufprall der Treibstofftank. Moskau-Korrespondentin Martha Wilczyynski beschreibt, was genau passiert ist.