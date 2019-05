dpa Bild: dpa

Mo 06.05.2019 | 07:45 | Interviews

- Philosoph Dueck: Wir brauchen länger, um Inhalte auszuwählen

Unter dem Motto "too long, didn't read" beginnt am Montag die Digitalkonferenz re:publica in Berlin. Sind wir tatsächlich zu faul, lange digitale Texte zu lesen - und verdaddeln unsere Zeit mit nichtigen Inhalten? Der Philosoph Gunter Dueck sieht die Gefahren hier vor allem in einer Überforderung im Arbeitsleben.