Mo 06.05.2019 | 07:25 | Interviews

- Botaniker Borsch: "Artensterben ist kein Luxusproblem"

Der Weltbiodiversitätsrat stellt am Montag in Paris seinen globalen Bericht zum Zustand der biologischen Vielfalt vor - der letzte Bericht stammt aus dem Jahr 2005. Wir sprechen mit Prof. Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens und Museums in Berlin, darüber, warum der Verlust der Artenvielfalt nichts mit natürlicher Evolution zu tun hat.