- Kuhle: Geltendes Recht ausreichend um gegen Darknet-Plattformen vorzugehen

Gehackte Daten, Drogen, gefälschte Dokumente – damit haben mutmaßlich drei Männer gehandelt, die am Freitag festgenommen wurden. Ihr "Marktplatz" namens "Wall Street Market" befand sich im Darknet - jenem wenig zugänglichen Teil des Internets. Bis zu 15 Jahre Haft drohen den mutmaßlichen Betreibern, doch es gibt auch den Ruf nach härteren Strafen. Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP, ist davon nicht überzeugt.



Das Strafrecht werde derzeit immer weiter vorverlagert - beispielsweise bei der Bekämpfung des Terrorismus oder der Kriminalität im Internet. Für diesen Bereich der Gefahrenabwehr sei eigentlich die Polizei zuständig und nicht die Strafverfolgung. Eher sollte die digitale Kompetenz und Ausstattung der Sicherheitsbehörden verbessert werden, so Kuhle. Zusätzliche bedürfte es mehr internationaler Kooperation. Beispielsweise solle Europol zu einem europäischen Kriminalamt werden, das eigene Ermittelungen durchführen darf. Die Kooperation sei wichtig, da viele Darknet-Plattformen ihren Sitz in anderen Ländern hätten. Das BKA habe gezeigt, dass es in der Lage ist, erfolgreich mit internatinalen Kollegen zu arbeiten.



Eine Ausweitung der Strafbarkeit laufe am Ende Gefahr, so Kuhle, auch Whistleblower und jene zu treffen, die das Darknet als geschützzten Kommunikationsraum nutzen. "Eine Totalüberwachung des Staates im Internet wird es hier genauso wenig geben, wie in der realen Welt", sagte Kuhle.