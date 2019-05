- CDU-Landeschef Senftleben: SPD setzt Gerechtigkeit nicht konsequent um

Wenn sich an diesem Wochenende die Brandenburger CDU in Schönefeld zu ihrem Landesparteitag trifft, wollen die Christdemokraten ihr Programm für die Landtagswahl zusammenstellen. Dabei geht es auch um soziale Gerechtigkeit - wie auch bei den Sozialdemokraten. Landeschef Ingo Senftleben hält jedoch wenig von den umstrittenen Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert und den "alten Rezepten der SPD".



Senftleben stimme Kühnert zu, dass es mehr Gerechtigkeit in Deutschland bräuchte. Aber: die Antworten, die Kühnert gäbe, "sind defintiv nicht dazu geeignet", sagte der CDU-Politiker. In Brandenburg lasse sich unter der Führung der SPD ablesen, wie Gerechtigkeit verunmöglicht werde - beispielsweise gäbe es zu wenige Arztpraxen und auch der Nahverkehr sei schlecht angebunden.



Auf ihrem Parteitag am Sonnabend in Schönefeld nehme die CDU deshalb die Bildungspolitik ins Visier, so Senftleben. Denn nur gleiche Bildungschancen würden Kindern gleiche Chancen im Leben ermöglichen. Die CDU möchte daher ein Schulstarterpaket beschließen - so bekäme jedes Kind zur Einschulung unter anderem einen Ranzen und eine Fibel.



Brandenburg sei zudem eines der Bundesländer mit der höchsten Pendlerdichte in Deutschland. "Menschen müssen besser und vor allem auch zügiger dahin kommen, wo sie hinkommen wollen mit den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln", so Senftleben. Konkrete Vorschläge, wie dies umzusetzen sei, nannte der Politiker nicht.



Von der Idee eines Regionalbeauftragten hält Senftleben ebenfalls nicht viel - schließlich gäbe es bereits Landräte, Bürgermeister und kommunale Abgeordnete. Es gehe vor allem darum, der Region zuzuhören. Er plädiert daher auch für ein Lausitz-Ministerium, das sich mit dem Strukturwandel von Bildung bis Wirtschaft beschäftigt.