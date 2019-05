imago/Steinach Bild: imago/Steinach

- Ärztemangel: KV Brandenburg hofft auf Jungmediziner

Eine frustrierende Nachricht kommt an diesem Freitag für die Menschen in Brandenburg: Nirgendwo gibt es so wenig Ärzte pro Einwohner wie in der Mark. Auf 100.000 Einwohner kommen in Brandenburg rund 186 Ärzte. Zum Vergleich: Bremen hat die höchste Ärztedichte mit 296 auf 100.000 Einwohner. Andreas Schwark, Zweiter Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg und Arzt in Bernau, sieht aber schon erste Verbesserungen - und will noch stärker um Medizinstudenten werben.

"Das aktuelle Bundesarztregister bestätigt die Zahlen, die wir schon kennen. Wir haben schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, dass wir das Bundesland mit der niedrigsten Arztzahl sind", betont Schwark.



Allerdings sei Brandenburg auf einem guten Weg: "Die Arztzahlen werden lansgam besser, in den letzten acht Jahren gab es jeweils einen Prozent mehr pro Jahr", erklärt der Allgemeinmediziner. Seit Jahren gehe man intensiv auf die jungen Kolleginnen und Kollegen zu und stelle die Attraktivität Brandenburgs in den Vordergrund: "Die vor Jahren eingeführten Förderprogramme tragen auch schon erste Früchte", lobt Schwark.



Dennoch müsse vor allem die kinderärztliche Versorgung im Land verbessert werden, dabei seien langfristige Rahmenbedingungen wichtig. "Wir müssen Studenten noch stärker fördern, die sich bereit erklären, nach dem Studium in ländlichen Bereichen tätig zu werden", fordert der Zweite Vorsitzende der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburgs.