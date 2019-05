- Konstanz ruft den Klimanotstand aus

Konstanz am Bodensee hat als erste Stadt Deutschlands den Klimanotstand ausgerufen. Auf Initiative der Schülerbewegung "Fridays for Future" hat der Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss gefasst. Damit stehen alle künftigen Entscheidungen der Stadt unter Klimavorbehalt. "Ich bin beeindruckt von diesem starken Impuls der jungen Menschen", lobt CDU-Bürgermeister Uli Burchardt im Inforadio.



Konstanz sei ebenso wie alle anderen Städte in der Welt "zu langsam" beim Klimaschutz, so Burchardt. "Insofern heißt Notstand: Jetzt gilt es, die Prioritäten zu hinterfragen."



Konkret wolle man in der Stadt am Bodensee einen klimaneutralen Stadtdteil bauen, "wir wissen, dass das geht", betont der CDU-Politiker Jede Gemeinderatsvorlage, also etwa 500 pro Jahr, müssten auf die Klimarelevanz des Beschlusses hin geprüft werden, "die Verwaltung muss also jedes Mal antworten auf die Frage, was sind die Folgen des Beschlusses für den Klimaschutz?"



Auch auf den Straßen wolle man sich umorientieren und dem Fahrrad Vorrang einräumen. "Wir wollen eine Stadt der kurzen Wege. Und der ADFC hat uns ja kürzlich auch ausgezeichnet, beim Thema Fahrradfreundlichkeit sind wir der Aufholer Nr. 1 und die Nr. 3 überhaupt", schwärmt der Bürgermeister.