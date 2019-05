- BKA gelingt empfindlicher Schlag gegen Darknet-Händler

Im Internet gibt neben vielem Nützlichen und Kuriosen auch Waffen oder Drogen. Diese werden vor allem im Darknet gehandelt, das nicht für jedermann zugänglich ist. Nun haben Ermittler einen der größten Darknet-Marktplätze der Welt ausgehoben - das haben Bundeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitgeteilt. "Die Drahtzieher der Seite waren schon seit längerem im Visier der Ermittler", berichtet Heike Borufka vom Hessischen Rundfunk.

Man habe über lange Observationen im Internet mitbekommen, dass die drei Männer in Deutschland wohnen. Beigetragen zum schnellen Ermittlungserfolg hätten aber auch internationale Zusammenarbeiten mit den Niederlanden und den USA, so Borufka: "Dadurch blieben langwierige Rechtshilfeersuchen unnötig." In dem jetzt aufgedeckten Darknet-Marktplatz, dem "Wallstreet Market", wurde vor allem mit Drogen, aber auch mit falschen Identitäten und Schadsoftware gehandelt. "Innerhalb von zwei Jahren registrierten sich 1,15 Millionen Nutzer, 5.400 Verkäufer meldeten sich an, 63.000 Verkaufsangebote wurden eingestellt - das belegt die immense Größe dieser Plattform. Sichergestellt wurden Kryptowährung in Millionenhöhe, 550.000 Euro Bargeld, ein großer weißer Sportwagen und vieles mehr", berichtet Borufka.

Drogen, falsche Ausweise, gehackte Kreditkarten - oder lieber ein paar gestohlene elektronische Identitäten? Die Angebote auf der Plattform "Wallstreet Market" waren so zahlreich und unterschiedlich wie ihre Kunden. Die Internetseite war Teil des Darknets, jenem verborgenen Teil des Internets, den normale Nutzer nicht finden, auf dem Kriminelle ihre Geschäfte abwickeln und in dem die Polizei lange das Nachsehen zu haben schien.



Laut SWR-Recherchen ist deutschen Ermittlern der Zentralen Staatsanwaltschaft für Internetkriminalität (ZIT) im hessischen Gießen zusammen mit Polizisten des Bundeskriminalamts und der amerikanischen Bundespolizei FBI in den vergangenen Tagen ein großer Schlag gegen diese Form der Internetkriminalität gelungen. Die Ermittler glauben, dass die Plattform "Wallstreet Market" von drei Männern aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen betrieben wurde. Mehr als 40 Millionen Euro Umsatz soll die Plattform gemacht haben, knapp eine Million Euro sei bei den Betreibern hängen geblieben, sagt Staatsanwältin Julia Bussweiler von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt. Bezahlt wurde vor allem in Kryptowährung, also mit virtuellem, scheinbar anonymem Geld. Genau diese Geldströme sollen die Ermittler allerdings auf die Spur der Betreiber gebracht haben.



