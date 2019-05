- Kommunikationsexperte: "Kühnert setzt auf das Mittel des Populismus"

Juso-Chef Kevin Kühnert (SPD) sorgt derzeit für Wirbel: Mit seinen Vorstellungen von einem "demokratischen Sozialismus" hat er eine bundesweite politische Debatte angestoßen. "Kühnert hat einen maximalen Aufreger, ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit herbeigeführt, der SPD tut das im Europawahlkampf durchaus gut", analysiert Hans Bellstedt, Experte für politische und Wahlkampfkommunikation.



In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hat sich Juso-Chef Kevin Kühnert weit aus dem Fenster gelehnt: Er fordert eine Verstaatlichung von großen Unternehmen wie BMW und eine Einschränkung von Immobilieneigentum. Die SPD-Führung hat sich davon distanziert. "Kühnert setzt auf Provokationen - aber nicht auf Populismus", betont Paulina Fröhlich vom Berliner Think Tank Progressives Zentrum.

Kühnert agiere aber gleichwohl populistisch, meint Bellstedt: "Das ist auch Kalkül, es wäre naiv zu glauben, dass ihm diese BMW-Vergemeinschaftsthese nur herausgerutscht ist. Kühnert setzt ganz gezielt auf das Mittel des Populismus, das heißt er reißt ein Thema maximal hoch und strebt an, durch Dramatisierung und Zuspitzung die Gunst der Massen für sich zu gewinnen", so Bellstedt.

Aber lassen sich Kühnerts Äußerungen tatsächlich auf dieselbe Stufe stellen wie manche der AfD? "Rechtspopulismus dringt tiefer in Bereiche vor, in die vorzudringen nicht geht, aber das ändert nichts daran: Es gibt auch einen linken Populismus, und Kühnert beherrscht dieses Mittel. Er hat sich da an Labour-Chef Jeremy Corbyn und dem Amerikaner Bernie Sanders orientiert. Die Abgrenzung herstellen zu wollen zum bürgerlich-liberlen Lager, diesen Unterschied auch im EU-Wahlkampf deutlich zu machen, das scheint mir auch bitter nötig angesichts der schwacher Umfargewerte für die SPD", sagt der Kommunikationsexperte.



Kühnert habe mit seinen Vorstüßen die Tagesagenda gesetzt, betont Bellstedt: "Man mag dem inhaltlich nicht unbedingt zustimmen, aber das ist schon eine kommunikative Meisrterleistung, die man anerkennen muss. Es scheint Kühnert gelungen zu sein, eine Art Systemdebatte heraufzubeschwören", so Bellstedt.