- Tag der Pressefreiheit: Sorgen in Österreich

Der Internationale Tag der Pressefreiheit am 3. Mai erinnert daran, dass Journalistinnen und Journalisten in vielen Ländern in ihrer Berichterstattung eingeschränkt sind. Der Aktionstag wurde von der UNESCO initiiert. Die Verfassung der UNESCO enthält einen Artikel, der die Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit als ein Leitziel der Organisation definiert. Auf Vorschlag der UNESCO erklärte die UN-Generalversammlung am 20. Dezember 1993 den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit.



Am freiesten können Journalisten laut der Organisation "Reporter ohne Grenzen" in Norwegen, Finnland und Schweden arbeiten. Am Ende der Skala finden sich Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan.



Zugleich stellt der aktuelle Bericht der "Reporter ohne Grenzen" fest: Medienschaffende arbeiten zunehmend in einem Klima der Angst. So wurden auf Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia 2017 bei einem Bombenattentat getötet. In der Slowakei wurden 2018 der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte umgebracht.



Auch in Deutschland hat die Gewalt gegen Journalisten zugenommen, obwohl sich Deutschland im jährlichen Ranking von "Reporter ohne Grenzen" 2018 um zwei Plätze auf Rang 13 verbessert hat. Dies liege aber vor allem daran, dass die Pressefreiheit in anderen Ländern stärker abgenommen habe. Die Organisation zählte im Vorjahr mindestens 22 Fälle von Gewalt - insbesondere am Rande rechtspopulistischer Veranstaltungen und Kundgebungen.

(Quellen: tagesschau.de, dpa, wikipedia, Reporter ohne Grenzen)