- Matthes wünscht sich mehr politische Inhalte in den Künsten

Am Freitag wird die Goldene Lola, der deutsche Filmpreis, verliehen. Die "Lola" ist die höchstdotierte und renommierteste Auszeichnung für den deutschen Film, knapp 2.000 Mitglieder der deutschen Filmakademie stimmen ab. Seit 2019 ist der Schauspieler Ulrich Matthes Präsident der Filmakademie. Für ihn sind die großen Emotionen auf großer Leinwand ein ganz besonderes Erlebnis.

Für Matthes ist der Deutsche Filmpreis auch eine politische Veranstaltung. Angesichts von Rechtspopulismus in Deutschland und Europa könnten sich die Künste politischer äußern, sagte der Schauspieler. Zwei der Filme, "Transit" von Christian Petzold sowie "Styx" von Wolfgang Fischer, befassen sich explizit mit politischen Themen.



Doch der beste politische Film muss auch letztlich gesehen werden - dabei gehen die Zahlen der Kinogänger zurück. Matthes mache dies Sorgen, denn neben saisonalen Ereignissen wie Fußball-Welt- oder Europameisterschaften hielten auch Streamingdienste das Publikum vom Kinosaal fern. "Wir alle müssen uns Gedanken machen, wie wir an ein Publikum herankommen", meint der Schauspieler im Inforadio. Zudem sei er mit Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) im Gespräch darüber, wie man den Ort Kino stärken könne. In kleineren und mittleren Städten sei das Kino als Ort des sozialen Austauschs sehr wichtig - und dies sei in den letzten Jahres etwas vernachlässigt worden.



Alle Nominierungen des Deutschen Filmpreises finden Sie unter www.deutscher-filmpreis.de



Die Gala zum Deutschen Filmpreis wird am Freitag, 3. Mai 2019 im ZDF und im ZDF Streaming von 22:55 bis 1:10 Uhr ausgestrahlt.