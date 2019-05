dpa Bild: dpa

Do 02.05.2019 | 06:05 | Interviews

- Offenbar eine Tote bei Unruhen in Venezuela

Die Gewalt in Venezuela geht weiter: Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitslkräften und Regierungsgegnern am 1. Mai wurden mindestens 27 Menschen verletzt, eine junge Frau starb laut einer Nichtregierungsorganisation an Kopfverletzungen. Hintergrund des Konflikts ist ein Machtkampf zwischen Staatspräsident Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó. Die aktuelle Lage in Venezuela schildert Südamerika-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann.